Thủ tướng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, chuyển đổi số, đề án 06

Hiện nay, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tháng 6/2025 là 39,51%.

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ 3 Bản Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong quản trị điều hành trên môi trường số có 73/84 bộ, ngành, địa phương báo cáo chỉ số chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu; 40 cơ quan đã ban hành bộ chỉ số chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu; 67 cơ quan đã xây dựng hệ thống báo cáo và kết nối với hệ thống của Văn phòng Chính phủ.

Trong 6 tháng năm 2025, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 381.046 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024; tổng số doanh nghiệp công nghệ số đạt 75.908 doanh nghiệp; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt khoảng 33%, tăng 11 điểm % so với tháng 12/2024.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số đề án tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như về đào tạo nguồn nhân lực; phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0. Đặc biệt, đã bố trí khoảng 25.000 tỷ đồng bảo đảm kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.