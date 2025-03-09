Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 8 lãnh đạo các bộ, ngành

03/09/2025 16:10

Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

le-van-loi.jpg
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi

Tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

vu-manh-ha_11zon.jpg
Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà

Tại Quyết định số 1882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

phan-chi-hieu.jpg
Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu

Tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

thanh-tra-chinh-phu-nguyen-van-quang-5539-9815.jpg_11zon.jpg
Phó tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng

Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

hoang-minh-son.jpg
Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn

Tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

tung183-9159.jpg
Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái

Tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

vu-hai-quan_11zon.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

le-quan.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3-9.

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-mot-so-bo-co-quan-844546
Copy Link
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-mot-so-bo-co-quan-844546
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 8 lãnh đạo các bộ, ngành
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO