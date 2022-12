Thủ tướng chỉ đạo xóa nốt vùng lõm sóng trong năm 2023

Các nhà mạng cho hay, việc phủ sóng cho các thôn thuộc vùng viễn thông công ích hết sức khó khăn về giao thông, đặc biệt ở một số thôn không có điện… Quá trình triển khai còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, gây sạt lở đường, địa hình bị chia cắt. Khi triển khai các trạm phát sóng cần phải di chuyển, vận chuyển vật tư, thiết bị, cột, nhà trạm, cột anten, kéo cáp, kéo điện, lắp đặt thiết bị, ở nhiều vị trí trên đồi cao, nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn về con người. Có một số điểm thôn do hủ tục địa phương vùng dân tộc nên người dân không cho đấu điện để cung cấp cho trạm phát sóng. Cá biệt, có một số điểm do vị trí đặc thù như rừng phòng hộ hoặc an toàn khu, nên việc triển khai lắp trạm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, việc triển khai truyền dẫn trên cột điện lực cũng gặp trở ngại do thủ tục cấp phép một số trạm kéo dài.

Viettel đưa giải pháp công nghệ để triển khai nhanh phủ sóng vùng lõm tại khu vực khó khăn.

Để giải quyết khó khăn này, Viettel đã phải huy động nguồn lực của các đơn vị xã hội hóa tại địa phương, phân vùng, chia nhỏ đến từng đối tác, kết hợp với nguồn lực nội tại với trọng tâm là Tổng công ty Công trình Viettel. Bên cạnh đó, việc triển khai phủ sóng vùng công ích đã được rà soát với đối tác hàng ngày, giải quyết các khó khăn vướng mắc. Viettel Net đã phải cắt cử nhân sự có chuyên môn nằm vùng, cùng ăn cùng ở, cùng làm với đối tác để hỗ trợ và có phương án nhanh và tốt nhất khi gặp khó khăn.