Thủ tướng chỉ đạo ứng phó siêu bão Ragasa và nguy cơ thêm một cơn bão

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16-17), giật trên cấp 17 đến sáng ngày 24/9, trước khi giảm cấp, suy yếu dần (nhưng vẫn là bão cường độ rất mạnh).

Khoảng sáng sớm ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên Vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển, cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.

Siêu bão số 9 có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông.

Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.