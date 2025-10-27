Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ

Trong ngày 27-10 lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên, cụ thể: lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Huế ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy. Ảnh: PLO

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo tại Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Khu vực Duy Xuyên tại Đà Nẵng chìm trong nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo:

a) Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.