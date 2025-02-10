Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 2-10 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trong khả năng﻿

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.