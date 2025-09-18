Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện 167 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công điện nêu: hồi 7 giờ 50 ngày 17-9 tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển số 37C-587.63 gây ra, làm 3 người chết, 7 nạn nhân khác bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời, chỉ đạo Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.