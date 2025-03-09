Thủ tướng chỉ đạo kéo dài Triển lãm Thành tựu đất nước đến 15/9

(Ảnh minh họa)

Công điện nêu rõ: Từ ngày 28/8/2025, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (sau đây gọi tắt là Triển lãm) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9/2025 và yêu cầu:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và các sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm và theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách trung ương hỗ trợ đối với việc kéo dài thời gian Triển lãm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 04/9/2025; trường hợp cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để thống nhất về việc này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát kỹ, tổng hợp kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong thời gian kéo dài Triển lãm. Trường hợp cần thiết, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính trao đổi trực tiếp với đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất về việc này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết, bố trí nhân sự, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, vận hành không gian trưng bày của đơn vị mình trong thời gian tổ chức triển lãm; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm và theo đúng quy định pháp luật.

Các địa phương tổ chức không gian ẩm thực bảo đảm duy trì nguồn hàng và chất lượng hàng hóa trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm, bảo đảm phát huy bản sắc, tinh hoa ẩm thực của địa phương.

Bộ Công an, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bảo đảm các điều kiện tốt nhất về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho Nhân dân, khách tham quan và cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ của Triển lãm.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thông tin, vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục tham gia trưng bày đến hết thời gian kéo dài Triển lãm.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thông tin đến đông đảo Nhân dân và khách tham quan về thời gian Triển lãm được kéo dài.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; thường xuyên chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình tổ chức Triển lãm; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.