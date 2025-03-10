Thủ tướng chỉ đạo chăm lo cho nhân dân, sớm ổn định tình hình sau bão

Các báo cáo, ý kiến đánh giá đây là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt trên diện rộng, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như bão mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9h ngày 3/10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng).

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng…