Thủ tướng: Chấp nhận có ca nhiễm mới, kiểm soát rủi ro, giảm ca tử vong

Nghị quyết 128 kịp thời, đúng hướng



Phát biểu tại cuộc họp, nhiều địa phương, bộ ngành khẳng định, sau hơn 1 tháng triển khai, Nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, phù hợp.



Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, số ca mắc trong những ngày qua có tăng nhưng số lượng ca chuyển nặng thấp, tỷ lệ tử vong không tăng cho thấy hiệu quả thực sự từ việc tiêm vắc xin và các biện pháp cách ly, xét nghiệm, điều trị theo hướng dẫn của Trung ương.



Ông cũng chia sẻ, tinh thần chung của nhân dân Thành phố Cần Thơ là có những lo ngại nhất định về số lượng F0 mới, nhưng hoàn toàn đồng thuận, ủng hộ việc thực hiện Nghị quyết 128. Trong buổi tiếp xúc cử tri chiều 19/11, nhiều cử tri cho rằng, chúng ta đã có thêm kinh nghiệm trong phòng chống dịch, cần bình tĩnh, kiên trì với các biện pháp thích hợp, linh hoạt, không áp dụng các biện pháp cực đoan, cát cứ gây ách tắc lưu thông hàng hoá.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, phần lớn (hơn 90%) các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp… đã trở lại sản xuất, hoạt động xuất khẩu của Thành phố tăng rất cao.



Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đến nay chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, bước đầu đạt mục tiêu đề ra.



Các hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục rất rõ trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Thị trường lao động từng bước hồi phục và khắc phục sự đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và tài khóa. Xuất nhập khẩu tăng cao, xuất siêu trở lại, thu hút FDI tăng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân và doanh nghiệp không chủ quan, lơ là, cũng không hoảng hốt, lo sợ trước dịch bệnh mà yên tâm, bình tĩnh để chuyển trạng thái

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết 128 và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế để chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh được đánh giá là kịp thời, đúng hướng và sát thực tế, mang lại những kết quả cơ bản nói trên.



Một nguyên nhân khác là cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc với sự hưởng ứng, ủng hộ của nhân dân, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Việc triển khai chiến lược vắc xin và chiến dịch tiêm chủng vắc xin được đẩy mạnh, việc phân bổ vắc xin kịp thời, hợp lý hơn...



Phủ mũi 2 trong tháng 11, chuẩn bị tiêm mũi 3



Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý trong tuần qua, số ca mắc mới trong cộng đồng tăng so với tuần trước, số ca tử vong và chuyển nặng cũng có chiều hướng tăng. Vì vậy, cần chú ý bám sát tình hình, theo dõi, phân tích, đánh giá kỹ.



Dự báo tình hình sắp tới, dù tình hình đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhưng diễn biến dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp. Đồng thời, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới, chính sách tiền tệ, tài khóa của các nước có tác động tới Việt Nam.



Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu công tác nắm tình hình, dự báo phải sát hơn, tích cực hơn, phân tích chính xác hơn để thống nhất về mặt chủ trương, đưa các giải pháp, biện pháp khả thi, hiệu quả, tổ chức thực hiện thật tốt, chủ động ứng phó tình hình.



“Chúng ta chuyển trạng thái thì chấp nhận có ca nhiễm mới nhưng kiểm soát rủi ro, có các biện pháp hiệu quả để giảm tối đa các ca tăng nặng và tử vong, thực hiện bình thường hóa một cách an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch để trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30/11 theo cách tiếp cận toàn dân, lấy cấp cơ sở làm nền tảng.



Trước mắt, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, các địa phương nếu có các biện pháp sáng tạo nhưng trái quy định, nguyên tắc chung thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.



Nguyên tắc là thực hiện thống nhất, thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, đánh giá chính xác cấp độ dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp tương ứng về hành chính, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự và vận động nhân dân, phương châm “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + các biện pháp khác”…



Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, các địa phương, đơn vị lên kế hoạch đẩy mạnh tiêm vắc xin, trong năm 2021 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho người trên 18 tuổi, tức là vượt kế hoạch đề ra về bao phủ vắc xin. Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo nhu cầu vắc xin rất cụ thể về số lượng, chủng loại, thời gian… để Bộ Y tế tổng hợp, phân bổ khẩn trương, phù hợp.



Cùng với đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại an toàn, hiệu quả; chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đã tiêm đủ 2 mũi.



Song song với nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu có kế hoạch thúc đẩy bằng được sản xuất vắc xin trong nước; tăng cường chuẩn bị, phân bổ thuốc điều trị khi thực tế đã chứng minh về tính hiệu quả và an toàn...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng với tiến độ vắc xin nhận về như hiện nay, trong tháng 11 sẽ đủ vắc xin tiêm 2 mũi cho người trên 18 tuổi. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế không đợi vắc xin về các kho trung gian mà ký quyết định phân bổ ngay cho các địa phương, có dự kiến ngày cụ thể để các tỉnh chủ động. Các tỉnh cần có báo cáo cụ thể về nhu cầu từng loại vắc xin và tổ chức tiêm nhanh nhất có thể cho toàn bộ người dân trên địa bàn, không phân biệt nhóm đối tượng, độ tuổi.