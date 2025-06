Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025

Phiên họp diễn ra sáng 4/6 tại Trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát tháng 5/2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, bất định; xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều khu vực; các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng khó dự báo.

Ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên và ứng phó với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; quyết liệt triển khai "bộ tứ chiến lược" của Bộ Chính trị; chuẩn bị và trình Quốc hội 44 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và có thặng dư cao; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt; Chính phủ đã kịp thời ban hành công điện về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2025 và thời gian tới.

Theo đó, dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào. Đồng thời tập trung xử lý những dự án thua lỗ, kéo dài, đưa nguồn lực vào đầu tư, phát triển.

Thủ tướng cũng cho biết, các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các tổ chức uy tín quốc tế, các nước, đối tác đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Mặc dù vậy, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát; sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực khó khăn; bất động sản chưa được cải thiện về phân khúc, phân khúc cao cấp chiếm 53%, do đó đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; diễn biến thị trường vàng bất cập, tình trạng đầu cơ, đội giá diễn ra; an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, sữa giả, ma tuý, an ninh mạng... còn nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn rườm rà, Thủ tướng đề nghị dứt khoát không thêm thủ tục hành chính, tăng cường tiền kiểm, bỏ hậu kiểm; đề nghị tiếp tục phân cấp, phần quyền đi đôi với nâng cao năng lực thực thi.

Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành có văn bản trả lời và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện; từ bỏ hướng dẫn, trả lời chung chung; chấm dứt tình trạng đùn đẩy, "sợ trách nhiệm".

Thủ tướng đề nghị đánh giá kỹ tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng, làm rõ điểm tốt, khó khăn, vướng mắc cũng như bối cảnh tình hình mới. Tiếp tục các giải pháp để làm mới các động lực tăng trưởng cũ như: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các ngành, lĩnh vực mới nổi... nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025.

Thủ tướng đề nghị làm rõ khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền. Đồng thời triển khai "bộ tứ chiến lược" của Bộ Chính trị thật hiệu quả; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh. Lực lượng quân đội, công an chuẩn bị tốt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).