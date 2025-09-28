Thủ tướng: Cầu Phong Châu - nhịp cầu hàn gắn vết thương, nhân lên niềm hạnh phúc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới

Sáng 28/9, tại Km18+206 Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành và thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cầu Phong Châu được khánh thành thể hiện nhịp cầu nối liền và sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; nhịp cầu hàn gắn vết thương và nhân lên niềm hạnh phúc.

Cùng dự buổi lễ có: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu.

Lễ khánh thành cầu Phong Châu diễn ra sáng 28/9

Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới - được triển khai từ cuối năm 2024 theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập do bão Yagi vào tháng 9 năm ngoái. Cầu xây dựng trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 635 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án với tổng chi phí khoảng hơn 438 tỷ đồng, còn dư khoảng hơn 196 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với cầu chính có chiều dài 383 m, đoạn đường dẫn lên cầu về phía xã Phùng Nguyên dài 113m, phía xã Vạn Xuân dài 155m, bề mặt rộng 20,5m.

Cầu Phong Châu mới được hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch. Gần 10 tháng qua, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", không nghỉ ngày đêm, lễ Tết để đảm bảo tiến độ khẩn trương, các hạng mục của công trình luôn hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch. Công trình không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó, tái thiết thần tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới

Cầu Phong Châu mới sừng sững trên sông Hồng, giúp kết nối xã Vạn Xuân và xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Với những người dân ở đôi bờ thì việc khánh thành và thông xe cầu Phong Châu không chỉ nối liền giao thông mà còn nối lại nhịp sống, niềm tin và khát vọng phát triển kinh tế vùng đất Tổ. Và ngày hôm nay, trên gương mặt ai cũng đầy niềm vui, tự hào và hạnh phúc.

Bà Lê Thanh Từ bày tỏ: "Tôi thấy rất tự hào, cây cầu đẹp tuyệt vời. Tôi thấy cầu làm rất nhanh, tôi rất phấn khởi".

Ông Nguyễn Trường Kỳ chia sẻ: "Cầu Phong Châu bị sập đổ, bây giờ được Đảng, Nhà nước xây dựng lại chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Chính phủ làm lại cây cầu để đi lại thuận tiện, nhất là các cháu đi học, các phương tiện giao thông đi lại 2 bên cầu".

Bà Tạ Thị Thanh cho biết: "Tôi rất phấn khởi và tự hào bởi vì cây cầu này không chỉ nối liền 2 bờ mà còn nối liền đất nước về kinh tế, xã hội. Tôi mong dân ta được ấm no, hạnh phúc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhân dân Phú Thọ

Tại Lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thi công Cầu Phong Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại sự cố đúng ngày này tròn 1 năm trước (theo lịch âm) cầu Phong Châu cũ bị sập. Thủ tướng cùng toàn thể các đại biểu dự Lễ khánh thành đã dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ những nạn nhân không may tai nạn đúng ngày này. Cho rằng vụ sập cầu đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và của; đời sống người dân hai bên bờ sông Hồng; kinh tế, giao thương, thương mại, sản xuất của vùng chịu sự tác động lớn, Thủ tướng cho rằng việc cầu Phong Châu mới được khánh thành hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

"Chúng ta vừa chứng kiến giọt nước mắt, giọt nước mắt cách đây 1 năm là giọt nước mắt đau đớn do bão Yagi gây ra. Còn hôm nay chúng ta cũng chứng kiến giọt nước mắt của niềm tin, hi vọng, tự hào phấn khởi khi Cầu Phong Châu được xây dựng lại. Cây cầu thể hiện nhịp cầu nối liền và sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; nhịp cầu gắn kết con người với con người; gắn kết nhân dân với quân đội. Nhịp cầu hàn gắn vết thương và nhân lên niềm hạnh phúc. Nhịp cầu của Phong Châu khác với các nhịp cầu khác chúng ta đã xây dựng" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng cho rằng việc khánh thành Cầu Phong Châu mới có ý nghĩa nhằm khắc phục hậu quả của bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; kết nối kinh tế 2 bờ sông Hồng của tỉnh Phú Thọ; đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân. Qua đó thể hiện tinh thần, ý chí của quân đội, tô thắm truyền thống bộ đội cụ Hồ; thể hiện quân dân cùng ý chí, quyết tâm, đồng lòng thực hiện công trình.

"Việc quyết định giao cho Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện công trình cầu Phong Châu trong điều kiện khẩn cấp là một quyết định đúng đắn, chứng minh việc chúng ta lựa chọn phương thức đúng và phù hợp với thực tế. Chúng ta đã tiết kiệm về mặt thời gian so với xây cầu trước đây là 10 năm. Khi xây cầu dự kiến là 1 năm nhưng phương thức chọn đúng, giao đúng người, đúng việc tiết kiệm được 3 tháng, tiết kiệm được 200 tỷ đồng, số tiền này quyết định đầu tư ngay cho phía 2 bên kia cầu" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thi công cầu Phong Châu mới.

Để khai thác công trình hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu làm các thủ tục bàn giao theo đúng quy định; UBND tỉnh Phú Thọ khai thác, sử dụng thật sự hiệu quả, xứng đáng với sự mong mỏi của người dân.