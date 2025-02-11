Thủ tướng Canada xin lỗi ông Trump về đoạn quảng cáo liên quan cựu Tổng thống Reagan

Ngày 1-11, Thủ tướng Canada - ông Mark Carney nói rằng ông đã gửi lời xin lỗi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan một quảng cáo chính trị phản đối thuế quan phát tại tỉnh bang Ontario (Canada), theo hãng tin Reuters.
Phát biểu bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, ông Carney cho biết đã trực tiếp xin lỗi ông Trump khi cả hai cùng tham dự buổi tiệc tối do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì vào ngày 29-10.
“Tôi đã xin lỗi Tổng thống Trump” - ông Carney nói.
Ông Carney cũng xác nhận rằng ông đã cùng Thủ hiến Ontario Doug Ford xem qua quảng cáo khi nó được phát sóng, cho biết ông phản đối việc sử dụng quảng cáo này.
“Tôi đã nói với ông Ford rằng tôi không muốn phát quảng cáo đó” - theo nhà lãnh đạo Canada.
Ông Carney cho biết đã yêu cầu ông Ford không tiếp tục phát sóng quảng cáo trên.
Quảng cáo này do ông Ford đặt hàng. Quảng cáo có sử dụng một đoạn phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan - biểu tượng của đảng Cộng hòa, trong đó ông Reagan nói rằng thuế quan sẽ dẫn đến chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế.
Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, và Washington cũng đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Ottawa.
Khi rời Hàn Quốc đầu tuần này, ông Trump cho biết đã có một “cuộc trò chuyện rất dễ chịu” với ông Carney tại buổi tiệc tối nói trên, nhưng không nói thêm chi tiết.
Tuy nhiên, đến ngày 31-10, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ và Canada sẽ không nối lại đàm phán thương mại.