Thủ tướng Canada xin lỗi ông Trump về đoạn quảng cáo liên quan cựu Tổng thống Reagan

Ngày 1-11, Thủ tướng Canada - ông Mark Carney nói rằng ông đã gửi lời xin lỗi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan một quảng cáo chính trị phản đối thuế quan phát tại tỉnh bang Ontario (Canada), theo hãng tin Reuters.

Phát biểu bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, ông Carney cho biết đã trực tiếp xin lỗi ông Trump khi cả hai cùng tham dự buổi tiệc tối do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì vào ngày 29-10.

“Tôi đã xin lỗi Tổng thống Trump” - ông Carney nói.