Thủ tướng biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam

Trận đấu đã vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự khán. Sau khi kết thúc trận đấu, Thủ tướng Chính phủ đã xuống sân động viên tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực thi đấu hết mình của các cầu thủ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.
Thủ tướng Chính phủ căn dặn toàn đội giữ gìn sức khỏe, tiếp tục tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng ba gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào lúc 16h00 ngày 19.8.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm cao nhất để giành trọn niềm vui cho cổ động viên cả nước.
Đáp lại tình cảm của Thủ tướng Chính phủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ đã thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực hướng đến chiến thắng trước Thái Lan trong trận đấu cuối cùng sắp tới.