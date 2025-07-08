Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh

Ngày 7-8, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuẩn bị và tổ chức thật tốt chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ngày 7-8. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trên phạm vi cả nước, cũng như chuẩn bị cho triển lãm thành tựu "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".