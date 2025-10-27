Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Thế kỷ 21 thuộc về ASEAN và Ấn Độ

Vì những công việc trong nước cần giải quyết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã không thể tới Malaysia để tham dự trực tiếp Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan. Ngoại trưởng S. Jaishankar đã thay mặt Chính phủ Ấn Độ dự loạt sự kiện ngoại giao này. Tuy nhiên, ông Modi vẫn dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN lần thứ 22 trong ngày 26/10.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ ASEAN lần thứ 22 diễn ra ngày 26/10. Ảnh: ANI

Phát biểu tại đây, nhà lãnh đạo Ấn Độ cho rằng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ- ASEAN đang nổi lên như một nền tảng vững chắc cho sự ổn định và tăng trưởng toàn cầu. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng một lần nữa nhấn mạnh ASEAN là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ.

“Thế kỷ 21 là thế kỷ của chúng ta, thế kỷ 21 là của Ấn Độ và ASEAN”, ông Modi khẳng định điều này trong bài phát biểu trực tuyến từ thủ đô New Delhi, nhấn mạnh mối liên kết lịch sử, văn hóa và văn minh lâu đời giữa Ấn Độ với tổ chức khu vực gồm 11 quốc gia thành viên này. Ông tin tưởng rằng các sáng kiến như “Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045” và “Viksit Bharat 2047” (Ấn Độ Phát triển 2047) sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho nhân loại.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ lưu ý rằng Ấn Độ và ASEAN cùng nhau đại diện cho gần một phần tư dân số thế giới. “Chúng ta không chỉ chia sẻ sự gần gũi địa lý mà còn được kết nối bởi mối quan hệ lịch sử bền chặt và các giá trị chung.” Ông nói.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết, Ấn Độ luôn luôn và hoàn toàn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và quan điểm của ASEAN về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh và thịnh vượng. Bất kể trong thời điểm bất ổn hiện nay, Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - ASEAN vẫn đạt được những tiến triển vững chắc. Ấn Độ đã “kiên định sát cánh cùng các nước bạn bè ASEAN” trong mọi cuộc khủng hoảng và hợp tác hai chiều trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và kinh tế biển đang phát triển nhanh chóng. Nhân dịp này, ông Modi cũng tuyên bố năm 2026 sẽ là “Năm Hợp tác Biển ASEAN - Ấn Độ”.

Trong quan điểm của Ấn Độ, ASEAN được coi là một trong những tổ chức khu vực có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu vào thời điểm này. Ấn Độ cùng một số quốc gia khác, như Trung Quốc, Nhật Bản và Australia và Mỹ là các đối tác đối thoại của khối. Quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ bắt đầu với việc thiết lập quan hệ đối tác theo lĩnh vực vào năm 1992. Quan hệ này đã phát triển thành Quan hệ Đối thoại Toàn diện vào tháng 12/1995 và Quan hệ Đối tác Cấp cao vào năm 2002; sau đó được nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2012. Quan hệ hai chiều giữa Ấn Độ và ASEAN đã có những bước phát triển đáng kể trong vài năm qua, tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư cũng như an ninh và quốc phòng.