Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Hoàng Thái hậu Vương quốc Thái Lan Sirikit

|Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Hoàng Thái hậu Sirikit.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Thái Lan.
Ghi sổ tang tại Đại sứ quán Thái Lan, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường xúc động viết: "Hoàng Thái hậu Sirikit là biểu tượng cao quý của lòng nhân hậu, sự cống hiến trọn đời cho đất nước và nhân dân Thái Lan, cũng như những đóng góp lớn lao trong việc thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Thay mặt Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Hoàng gia Thái Lan, Chính phủ và toàn thể nhân dân Thái Lan lời chia buồn sâu sắc nhất".
|Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường ghi sổ tang tưởng niệm Hoàng Thái hậu Sirikit. (Ảnh: Thành Long)
Sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit đánh dấu một mất mát to lớn đối với Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, khép lại một chương quan trọng trong lịch sử Hoàng tộc Chakri, vốn gắn liền với những giai đoạn phát triển và chuyển mình của đất nước suốt thế kỷ 20.
Thứ trưởng bày tỏ với tình cảm chân thành, tin cậy và gắn bó, hai nước Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này, tiếp nối con đường mà Hoàng Thái hậu Sirikit đã dày công vun đắp, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững.
|Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chia buồn tới Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Thái Lan. (Ảnh: Thành Long)
|Hoàng Thái hậu Sirikit được xem là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Hoàng gia Thái Lan hiện đại, gắn bó sâu sắc với quá trình trị vì dài lâu của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Vua Rama IX). Bà sinh ngày 12-8-1932 tại Bangkok, mang tước hiệu Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara, là con gái của Hoàng thân Nakkhatra Mangala và Mom Luang Bua Kitiyakara.
Trong hơn bảy thập niên phục vụ Hoàng gia và đất nước, Hoàng Thái hậu Sirikit được tôn kính vì các hoạt động nhân đạo, phát triển cộng đồng và bảo tồn văn hóa Thái Lan. Bà cũng được biết đến như một người bạn đồng hành bền bỉ và biểu tượng của lòng trung thành đối với cố Quốc vương Bhumibol, người trị vì Thái Lan suốt 70 năm - từ năm 1946 đến 2016.