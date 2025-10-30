Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Hoàng Thái hậu Vương quốc Thái Lan Sirikit

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Thái Lan.

Ghi sổ tang tại Đại sứ quán Thái Lan, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường xúc động viết: "Hoàng Thái hậu Sirikit là biểu tượng cao quý của lòng nhân hậu, sự cống hiến trọn đời cho đất nước và nhân dân Thái Lan, cũng như những đóng góp lớn lao trong việc thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Hoàng gia Thái Lan, Chính phủ và toàn thể nhân dân Thái Lan lời chia buồn sâu sắc nhất".