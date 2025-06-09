Thứ trưởng Lê Hải Bình: 'Tết Độc lập' năm nay là một 'combo yêu nước'

Khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 6/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình mạnh chuỗi sự kiện A80 đã khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, từ đó củng cố và tạo dựng niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phía trước.

“Đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong những âm hưởng của những ngày Tết Độc lập, âm hưởng của lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác của đất nước ta, nhân dân ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9,” ông Bình chia sẻ và cho biết nhiều người nói “Tết Độc lập” năm nay là một “combo yêu nước” khi cùng ra đường chờ xem diễu binh, đi xem triển lãm và hình ảnh người dân cùng xếp hàng, mua bắp rang bơ để vào xem phim “Mưa Đỏ.”

Phóng viên, báo chí nước ngoài rất ngạc nhiên

Từ góc độ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Bình cho rằng kết quả rất tốt đẹp của những ngày vừa qua là công sức của rất nhiều lực lượng, của các ban bộ, ngành Trung ương và địa phương, công sức của cả nhân dân dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đặc biệt thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của dân tộc mà Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

“Trong những ngày vừa qua, người dân có nói vui rất hay. Đó là Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành. Còn khối 80 chính là nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này,” ông Bình nói.