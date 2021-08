Thứ trưởng Bộ Y tế: Tây Nam Bộ cần thực hiện tốt Công điện 1102

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá sau 1 tuần triển khai nghiêm túc nội dung tại cuộc họp hôm 18/8, các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã thực hiện tương đối tốt kế hoạch xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Việc số lượng F0 tăng đã nằm trong dự liệu, là minh chứng cho việc sàng lọc rất kỹ, rất nhanh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, F0 trong cộng đồng chiếm tỷ lớn (có tỉnh lên tới 90%) do việc xét nghiệm được triển khai quyết liệt. Điều này cũng chứng tỏ trong cộng đồng vẫn tiềm ẩn nguồn lây. Ông Tuyên nhấn mạnh đây là “mối nguy lây nhiễm rất lớn”, nếu không đẩy nhanh, đẩy mạnh việc xét nghiệm thì rất dễ lây lan, bùng phát dịch.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện chặt Công điện 1102, trong đó tập trung thực hiện Chỉ thị 16 thật nghiêm túc và thực chất.

Về xét nghiệm, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị những nơi đang tổ chức tần suất 7 ngày/lần cần bổ sung test nhanh mẫu gộp vào khoảng thời gian giữa hai chu kỳ. Việc này phải thực hiện thần tốc để đảm bảo tách bằng được F0 ra khỏi cộng đồng. “An Giang hôm nay đã trình phương án cách ly F1 tại nhà, đề nghị các tỉnh, thành phố khác phải chuẩn bị ngay kế hoạch này để để không bị động”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Ngoài ra, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng các địa phương khảo sát vị trí, cơ sở vật chất và phê duyệt ngay phương án sẵn sàng thiết lập bệnh viện dã chiến do quân đội đảm nhiệm trong tình huống khi gia tăng số ca F0.