Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch và triển khai Nghị quyết 128 tại Tiền Giang

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến của một số doanh nghiệp về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi mở lại sản xuất. Đại diện Bộ Công thương, ông Nguyễn Thành Nam gợi ý: Một số tỉnh tương đương như Tiền Giang đã và đang hoàn thành bộ tiêu chí chống dịch. Đơn cử như TP.HCM gần đây đã ban hành Bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại.

Chia sẻ với các doanh nghiệp về những áp lực trong mùa dịch, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, tỉnh nên hình thành các trạm y tế tại chỗ ở từngkhu công nghiệpđể chủ động xử trí khi có ca nhiễm. Doanh nghiệp cũng cần cập nhật cấp độ dịch để thích ứng với kế hoạch sản xuất trên hệ thống quốc gia và hệ thống của tỉnh.

