Thứ trưởng Bộ Y tế hỗ trợ cứu người đàn ông nguy kịch ở cầu Nhật Tân

Theo đại diện Bệnh viện E, người đàn ông vào viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch. Bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện. Bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, phẫu thuật mở màng phổi, thăm dò chẩn đoán đồng thời hồi sức tích cực, phẫu thuật lấy máu tụ não, giải phóng chèn ép và kiểm soát tổn thương.

Sau hai tuần chăm sóc và điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, giơ được tay chân và trả lời bác sĩ, người thân. Hiện tại, người đàn ông này qua cơn nguy hiểm, có hy vọng tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.