Thứ trưởng Bộ Y tế hỗ trợ cứu người đàn ông nguy kịch ở cầu Nhật Tân

19/09/2025 06:30

Trên đường đi công tác, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn gặp người đàn ông bị đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch. Ông đã "mở đường" đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 18/9, theo thông tin từ Bệnh viện E (Hà Nội), một người đàn ông 45 tuổi (trú ở Hà Nội) gặp tai nạn nghiêm trọng trên cầu Nhật Tân đã vượt qua ranh giới sinh tử nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Bộ Y tế. 

Cách đây 2 tuần, giáo sư Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế trên đi công tác qua cầu Nhật Tân gặp một trường hợp bị tai nạn nguy kịch. Ông đã chỉ đạo đưa bệnh nhân đến Bệnh viện E, cơ sở y tế gần nhất có khả năng cấp cứu chuyên sâu. Đồng thời, Thứ trưởng nhanh chóng chỉ đạo bệnh viện chuẩn bị sẵn mọi điều kiện tiếp nhận, tận dụng tối đa "giờ vàng" cứu chữa. 

cấp cuuu.png
Nam bệnh nhân đã bình phục. Ảnh: BVCC.

Theo đại diện Bệnh viện E, người đàn ông vào viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch. Bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện. Bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, phẫu thuật mở màng phổi, thăm dò chẩn đoán đồng thời hồi sức tích cực, phẫu thuật lấy máu tụ não, giải phóng chèn ép và kiểm soát tổn thương.

Sau hai tuần chăm sóc và điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, giơ được tay chân và trả lời bác sĩ, người thân. Hiện tại, người đàn ông này qua cơn nguy hiểm, có hy vọng tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

