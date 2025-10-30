Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình: Lan tỏa giá trị Việt trên không gian mạng

Hội nghị có sự góp mặt của ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cùng hơn 40 công ty quản lý KOLs (MCN), đại diện các kênh và nền tảng nội dung số lớn trên không gian mạng.
Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hoa - Thể thao - Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức một hội nghị riêng dành cho các đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số, với mục tiêu tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền tích cực về văn hóa, thể thao và du lịch trong môi trường mạng xã hội.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Những người làm nội dung số, đặc biệt là các KOLs và MCN, có ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức, lối sống và hành vi của công chúng, nhất là giới trẻ.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh, với đặc thù của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch - những lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân, việc truyền thông chuẩn mực, tích cực và nhân văn trên nền tảng số là yếu tố quan trọng để lan tỏa giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, tiêu cực.
Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã cung cấp thông tin về các sự kiện nổi bật thời gian qua, đồng thời chia sẻ định hướng truyền thông trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.
Đại diện các MCN, nhà sáng tạo nội dung và đơn vị sản xuất truyền thôngcũng đã thảo luận, trao đổi về thực tiễn hoạt động, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất Bộ VHTTDL tạo thêm kênh kết nối thường xuyên để cập nhật thông tin chính thống, hỗ trợ định hướng nội dung về văn hóa, thể thao, du lịch cho cộng đồng sáng tạo.
Kết luận hội nghị, Bộ VHTTDL đánh giá cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm của các đơn vị tham dự; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các MCN, KOLs, trang/kênh nội dung số tiếp tục phát huy vai trò cầu nối truyền thông, góp phần lan tỏa giá trị Việt, xây dựng hình ảnh đất nước nhân văn, hiện đại, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc
Hội nghị được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng sáng tạo nội dung số, hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.