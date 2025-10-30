Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình: Lan tỏa giá trị Việt trên không gian mạng

Hội nghị có sự góp mặt của ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cùng hơn 40 công ty quản lý KOLs (MCN), đại diện các kênh và nền tảng nội dung số lớn trên không gian mạng.

Hội nghị cung cấp thông tin, định hướng truyền thông lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch lần đầu tiên được tổ chức với sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Hải Bình

Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hoa - Thể thao - Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức một hội nghị riêng dành cho các đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số, với mục tiêu tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền tích cực về văn hóa, thể thao và du lịch trong môi trường mạng xã hội.