Thứ trưởng Bộ Văn hóa: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của du khách Hàn

Do đó, diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin, mở ra không gian đối thoại toàn diện về các chủ đề then chốt: Chính sách thị thực, kết nối hàng không, bảo đảm an ninh du khách, đến phát triển nhân lực trẻ…

Đồng quan điểm, nguyên Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh nhận định, những đóng góp ý kiến của các đại biểu sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác sâu rộng hơn giữa ASEAN và Hàn Quốc, trên cơ sở phát huy thế mạnh tương hỗ, đổi mới sáng tạo từ Hàn Quốc và đa dạng điểm đến, chiều sâu văn hóa từ ASEAN.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, chia sẻ, theo định hướng quy hoạch, Đà Nẵng mới sẽ trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp CNTT của cả nước. Thành phố cũng sẽ là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế chất lượng cao, thể thao và khoa học công nghệ lớn nhất khu vực.