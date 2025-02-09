Thứ trưởng Bộ Văn hóa Lê Hải Bình gặp gỡ dàn nghệ sĩ diễu hành sáng 2/9

Ngọc Ánh - Hà Trang| 02/09/2025 10:01

Sáng 2/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lê Hải Bình, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc gặp gỡ dàn nghệ sĩ tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao ở Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

tp-binh-6057.jpg
bac3.jpg
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cũng có mặt tại điểm tập kết của dàn nghệ sĩ ở phố Quán Thánh.
bac.jpg
NSND Xuân Bắc, động viên, chụp hình cùng các nghệ sĩ trước khi khối văn hóa - thể thao đi qua Quảng trường Ba Đình.
5.jpg
Diễn viên Hồng Diễm chụp hình cùng người hâm mộ.
tp-den.jpg
Nhạc sĩ Tăng Duy Tân, rapper Đen có mặt ở điểm tập kết từ 3h sáng. Dàn nghệ sĩ bắt đầu di chuyển qua Quảng trường Ba Đình lúc 8h30.
tp-4.jpg
Rapper Đen, diễn viên Tô Dũng, Minh Thu rạng rỡ trước giờ diễu hành.
tp-8.jpg
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khoe nhan sắc trong tà áo dài trắng. Cô là một trong 80 nghệ sĩ xuất hiện trong tiết mục nghệ thuật sáng 2/9 ở Quảng trường Ba Đình.
tp-luan.jpg
Diễn viên Minh Luân từ TPHCM ra Hà Nội để tham gia Lễ kỷ niệm 2/9. Minh Luân khẳng định đây là vinh dự hiếm có trong đời. Anh gác lại toàn bộ công việc để thực hiện nhiệm vụ cao cả.
tp-da.jpg
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ cùng thành viên khối diễu hành quần chúng.
tp-ugd.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Song Luân nổi bật trong dòng người. Hoa hậu Bảo Ngọc mong muốn thế hệ trẻ ngày nay tiếp nối tinh thần của cha ông, nỗ lực cống hiến cho đất nước. “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mới, vì vậy mỗi bạn trẻ hãy nỗ lực trong chính lĩnh vực, chuyên môn mà mình theo đuổi. Tôi hy vọng các bạn giữ vững niềm tin, tiến bước về phía trước và cùng nhau lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, đặc biệt trong những dịp trọng đại của dân tộc. Không chỉ người dân trong nước, mà bạn bè quốc tế cũng sẽ cảm nhận được tình cảm và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam”, cô nói với PV Tiền Phong.
tp-monnoo.jpg
Ca sĩ Mono được người dân khu vực phố Quán Thánh cổ vũ nhiệt tình.
