Trước đó, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ đối với nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan (hiện ông Hoan là Thứ trưởng Bộ Nội vụ) và ba bị can khác.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị tạm đình chỉ công tác.