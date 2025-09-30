Thứ trưởng Bộ NN&MT thông tin về việc thuỷ điện Trung Quốc xả lũ

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Hiện nay, thuỷ điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) đang xả khoảng 300 m³/giây. So với thủy điện Tuyên Quang đang xả tới 5.000 m³/giây thì mức này có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Phía bạn cũng đã thông báo rất rõ sẽ duy trì mức xả 300 m³/giây trong vòng 72 giờ.

Theo Sở Ngoại vụ Tuyên Quang, văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông tin về việc Trung Quốc có kế hoạch xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng vào lúc 12 giờ (giờ Hà Nội) ngày 30-9. Cùng thời điểm, hồ thủy điện Tuyên Quang hiện đã mở tám cửa xả đáy

“Về góc độ đối ngoại và thực tế vận hành, trước hết chúng ta ghi nhận và cảm ơn phía bạn Trung Quốc đã chủ động thông tin sớm. Việc họ xả từ từ trong 72 tiếng, thay vì xả cấp tập một lần, là cách làm rất hợp lý, phù hợp với quy trình vận hành chung. Với lượng xả này, dòng chảy có tăng nhưng mức ảnh hưởng đến lũ trên sông Lô – sông Gâm là không đáng kể”, ông Hiệp nói.

Đối với thủy điện Tuyên Quang, hiện việc xả lũ được thực hiện đúng quy trình và đã có thông báo đầy đủ tới các địa phương hạ du. Khi lũ về, họ xả theo kịch bản đã được xây dựng trước - bao nhiêu cửa, lượng nước về từng khu vực đều có phương án cụ thể. Các địa phương, đặc biệt là cấp xã, cần bám sát và chỉ đạo ứng phó đúng theo kịch bản này.

Về tình hình mưa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự báo từ tối nay đến ngày mai mưa sẽ chấm dứt. Riêng Hà Nội, mưa sẽ kết thúc khoảng từ 18h30 đến 19h tối nay. Ở các tỉnh khác, lượng mưa cũng sẽ giảm cơ bản vào ngày mai.

“Tuy nhiên, hết mưa không có nghĩa là đã hết lũ. Hiện nay, chúng tôi tập trung cảnh giác với nguy cơ sạt lở và lũ muộn — tức là lượng nước tích trên các đồi, suối sẽ đổ xuống sau”, Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.