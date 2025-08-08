Thứ trưởng Bộ NN-MT: Định giá đất tránh phụ thuộc tư vấn, thị trường thứ cấp chi phối

Sửa đổi không nhiều nhưng đều là các vấn đề quan trọng

Sáng 8/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân nhấn mạnh: “Đây là dịp để Bộ lắng nghe ý kiến sâu sắc, toàn diện từ các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản lý và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ tháng 8/2024. Sau một năm thực thi, nhiều quy định đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai từng bước được cải cách; các nội dung quản lý nhà nước được cập nhật, phù hợp với yêu cầu phát triển, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho các mục tiêu chiến lược.

Tuy nhiên, bối cảnh mới đòi hỏi hệ thống pháp luật đất đai phải tiếp tục hoàn thiện. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết lớn về phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế. Qua rà soát, một số quy định của Luật, dù đã được luật hóa, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn…