Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Điểm chuẩn năm 2025 không tăng bất thường

Sự phân hóa khiến một số ngành có sức hút lớn như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, khoa học máy tính, sư phạm có điểm chuẩn vọt lên. "Đây chính là những ngành chúng ta đang mong muốn thu hút nhân lực. Việc điểm chuẩn cao ở những ngành này là tín hiệu rất mừng", Thứ trưởng khẳng định.

Nguyên nhân chính đến từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình năm nay thấp hơn ở ba môn toán, tiếng Anh và sinh học. Nhưng ở chiều ngược lại, số điểm tuyệt đối tăng mạnh. "Năm nay có khoảng 15.000 điểm 10, gấp rưỡi so với năm 2024. Riêng khối A0 có hơn 5.000 điểm 10, trong khi năm 2024 chỉ có khoảng 1.300. Môn toán năm nay có hơn 500 điểm 10, năm ngoái không có em nào đạt tuyệt đối. Điều này cho thấy sự phân hóa rất tốt: những em giỏi thì đạt điểm rất cao", ông nói.

Thứ trưởng cho biết: "Nếu tính tổng thể, điểm trung bình trúng tuyển của tất cả các ngành, trường, theo tất cả phương thức quy về thang 30 năm nay là 19,11. Năm 2024 con số này là 22,05. Như vậy tổng thể điểm chuẩn giảm đáng kể".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Báo điện tử Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, nhìn tổng thể, điểm chuẩn năm 2025 không tăng bất thường. Điểm cao ở một số ngành phản ánh đúng sự phân hóa, đồng thời khẳng định những ngành xã hội đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thu hút thí sinh.

Một trong những thay đổi quan trọng của kỳ tuyển sinh năm 2025 là việc Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Điều này nhằm bảo đảm rằng, dù thí sinh xét tuyển bằng thi tốt nghiệp THPT, học bạ hay kỳ thi đánh giá năng lực, thì điểm chuẩn cuối cùng cũng phản ánh cùng một mức năng lực đầu vào.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lý giải: "Các năm trước, khi không có yêu cầu này, có những bất thường: cùng một ngành, điểm chuẩn theo thi tốt nghiệp có thể cao, nhưng theo học bạ lại thấp hơn nhiều, thậm chí ngược lại. Năm nay chuyện đó không xảy ra nữa".

Tuy nhiên, song song với quy định chung, nhiều trường vẫn áp dụng hình thức quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, SAT để thay thế môn tiếng Anh hoặc cộng thêm điểm. Đây là quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo, nhưng theo Thứ trưởng, không thể xem nhẹ trách nhiệm: "Ngoại ngữ rất quan trọng, có chứng chỉ phản ánh quá trình học tập thực chất. Nhưng để bảo đảm công bằng, Bộ đã quy định: tổng điểm ưu tiên không quá 10% và điểm xét tuyển không được vượt quá 30".

Điều này cho thấy cách tiếp cận hai chiều: một mặt, Bộ công nhận giá trị của việc học ngoại ngữ và các thành tích tích lũy dài hạn; mặt khác, đặt ra giới hạn để tránh tạo lợi thế quá mức cho một nhóm thí sinh. Chính ở điểm này, ông cũng cảnh báo mặt trái: "Nếu em nào chú tâm quá nhiều vào tiếng Anh để có chứng chỉ thì có thể lơi là các môn học khác. Cái đó chúng tôi lo hơn, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi mà còn ảnh hưởng đến việc học tập sau này ở đại học".

Thực tế, không có công thức quy đổi nào hoàn hảo. Khoảng cách giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp, hay giữa kỳ thi đánh giá năng lực với thi THPT, luôn khó để chuyển đổi chính xác tuyệt đối. Song theo Thứ trưởng, khi đã lựa chọn sử dụng nhiều phương thức, các trường buộc phải đưa ra nguyên tắc và công bố rõ ràng: "Điểm chuẩn theo phương thức này là 25, thì phương thức kia phải lý giải vì sao tương đương với mức 70 hay 80. Đó là trách nhiệm của các trường".

Ông cũng nhấn mạnh rằng sự công bằng cần được nhìn trong phạm vi cụ thể: "Quan trọng nhất, khi vào một ngành thì các em được đối xử công bằng. Bởi vì đó mới là cạnh tranh thật sự. Sự khác biệt giữa các trường trong cách quy đổi là bình thường, phản ánh đặc thù riêng".