Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin về việc đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ. Đoàn đại diện hai nước thường xuyên tổ chức các phiên trao đổi, làm việc để thống nhất các nội dung liên quan.

Đến nay, phía Hoa Kỳ đưa ra nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Thứ trưởng cho rằng đây là kết quả hết sức khả quan.

Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11, đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Hoa Kỳ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo, hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ và thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.