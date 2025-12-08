Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Không để phạm nhân nghèo không được đặc xá, giảm án

Phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12-8 cho ý kiến vào dự luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Các ý kiến phát biểu đều khá đồng thuận với các đề xuất của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra.
Đề nghị cân nhắc
Luật Thi hành án hình sự hiện hành quy định “kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra” là một trong những căn cứ để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.
Dự luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này đã lược bỏ “kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra” làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.
Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Bà Lê Thị Nga nói: có hai điểm liên quan đến điều kiện xếp loại chấp hành hình phạt là khắc phục hậu quả và sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với trại giam.
Theo bà Nga, kết quả khắc phục hậu quả là thể hiện ý thức của phạm nhân nhưng cũng có một số phạm nhân do gia đình người ta nghèo nên không thể khắc phục. Tuy nhiên lại có một số phạm nhân lại có tài sản. Nên chúng tôi cũng thấy, Chính phủ cũng thấy (bỏ kết quả khắc phục hậu quả là điều kiện để xếp loại chấp hành hình phạt - PV) là không ổn lắm.
Việc này, theo bà Nga, còn liên quan đến việc phối hợp giữa trại giam và cơ quan thi hành án dân sự. Nếu đưa (kết quả khắc phục hậu quả - PV) vào thì người ta mới tự giác, tự nguyện nộp, còn nếu không (đưa vào – PV) thì lại ảnh hưởng đến quyền của bị hại.
“Vì vậy tôi cơ bản đồng ý với ý kiến của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Lâu nay chúng ta thực hiện nề nếp rồi, cũng là để bảo đảm công tác thi hành án dân sự được tốt hơn”, bà Nga nêu quan điểm.
Báo cáo thẩm tra về dự luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí việc sửa đổi quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù theo hướng xếp loại theo tháng, quý. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc việc bỏ quy định liên quan đến điều kiện về kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của phạm nhân gây ra để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án, vì kết quả khắc phục hậu quả là căn cứ quan trọng đề đánh giá ý thức chấp hành bản án của phạm nhân, bảo đảm quyền lợi cho bị hại trong vụ án hình sự.
Giải trình về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nói dự thảo luật quy định về vấn đề này theo cách thức “vừa phải” để tháo gỡ một phần bất công bằng đối với những người không có điều kiện khắc phục hậu quả.
“Họ mãi chịu chấp hành hình phạt tù kém, dù chấp hành rất tốt nội quy, kỷ luật lao động sản xuất, vượt năng suất, học tập đều tốt, nhưng vì nghèo không thi hành nổi bản án còn lại. Họ không được giảm án, không được đưa vào diện đặc xá”, ông Hùng nói.
Ông cũng cho hay: việc này trong luật chỉ quy định về nguyên tắc, còn Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định bằng thông tư cụ thể để giải quyết vấn đề này mang tính công bằng, hợp lý hơn trong thi hành án hình sự.
Xin luật hóa vì đã hiệu quả
Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày nói các ý kiến trong cơ quan thẩm tra đều tán thành sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ lao động của phạm nhân, tổ chức lao động và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân.
Quy định trong dự luật này là “luật hóa” Nghị quyết 54/2022 của Quốc hội về tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Cũng có ý kiến thì đề nghị thí điểm tiếp đến năm 2027 như thời hạn được ghi trong Nghị quyết 54/2022 của Quốc hội.
Bà Lê Thị Nga tán thành với đề xuất của Chính phủ về luật hóa, quy định về mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam theo Nghị quyết số 54/2022. Bà nói sơ kết 3 năm về công tác này của Bộ Công an, ý kiến thảo luận của nhiều ĐBQH thì thấy “thời gian thí điểm thế cũng đã đủ để chúng ta luật hóa quy định này”.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cũng đồng tình.
Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng kể riêng việc đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết 54/2022 “vắt qua hai nhiệm kỳ Quốc hội, hồ sơ dài dặn hơn cả một nghị quyết luật và một luật”.
Ông Hùng nói việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam được bàn rất kỹ.
Còn thực tiễn, ông Hùng nói: “Việc làm ăn hợp tác với doanh nghiệp bên ngoài đương nhiên tính đến lãi suất, lợi nhuận. Nếu chỉ cho 2 năm, 3 năm thì không thể nào triển khai được. Có những triển khai dang dở, nếu không luật hóa này thì mức độ thiệt hại và việc đền bù hợp đồng kinh tế thỏa thuận làm ăn với doanh nghiệp, trại giam rất phức tạp”.
Vì vậy, từ thực tiễn 3 năm thí điểm liên kết với các doanh nghiệp để phạm nhân lao động ngoài trại giam là khả quan, đúng luật, hiệu quả cao, ông Hùng “xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho luật hóa vấn đề này trong luật này để luật hóa Nghị quyết 54”.
Công dân bình thường cung cấp sinh trắc học thì phạm nhân cũng vậy
Việc bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân là kế thừa quy định trước đó. Các phạm nhân phải lấy sinh trắc học. Trước đây chúng ta chỉ lấy một nội dung, nay thêm các loại khác như ADN, mống mắt, máu, giọng nói. Việc quy định lấy sinh trắc học phạm nhân là bình thường, không vi phạm nhân quyền. Công dân bình thường cũng tự nguyện cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về sinh trắc học của mình trong quản lý tài khoản ngân hàng, thuế, kinh doanh.
Trong hệ thống hạ tầng về lưu trữ cơ sở dữ liệu về con người của Bộ Công an có đầy đủ điều kiện để thu thập sinh trắc học mà không phát sinh kinh phí, không phát sinh bộ máy. Việc này chúng tôi có thể triển khai ở tất cả các trại giam, nhà tạm giữ, trại tạm giam, cơ sở lưu trú mà không phát sinh kinh phí và chi phí.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng