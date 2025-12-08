Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Không để phạm nhân nghèo không được đặc xá, giảm án

Phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12-8 cho ý kiến vào dự luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Các ý kiến phát biểu đều khá đồng thuận với các đề xuất của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Đề nghị cân nhắc

Luật Thi hành án hình sự hiện hành quy định “kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra” là một trong những căn cứ để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.

Dự luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này đã lược bỏ “kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra” làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Bà Lê Thị Nga nói: có hai điểm liên quan đến điều kiện xếp loại chấp hành hình phạt là khắc phục hậu quả và sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với trại giam.

Theo bà Nga, kết quả khắc phục hậu quả là thể hiện ý thức của phạm nhân nhưng cũng có một số phạm nhân do gia đình người ta nghèo nên không thể khắc phục. Tuy nhiên lại có một số phạm nhân lại có tài sản. Nên chúng tôi cũng thấy, Chính phủ cũng thấy (bỏ kết quả khắc phục hậu quả là điều kiện để xếp loại chấp hành hình phạt - PV) là không ổn lắm.