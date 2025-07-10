Thứ trưởng Bộ Công an: Công ước Hà Nội mở ra 'cơ hội vàng' cho Việt Nam

. Phóng viên : Thưa ông, ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Hà Nội. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện đặc biệt này?

Trước thềm Lễ mở ký công ước, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuẩn bị tổ chức của buổi Lễ quan trọng này.

Ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

+ Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt được khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng. Công ước là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia nội luật hóa tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với tên gọi “Công ước Hà Nội”, lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan tâm; cho thấy sự tin tưởng của Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế vào lập trường nhất quán đề cao luật pháp quốc tế, cũng như năng lực, cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

. Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký, ông có thể thông tin cụ thể hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Lễ mở ký Công ước đạt kết quả toàn diện, cả về mặt nội dung, an ninh, an toàn và lễ tân, ngoại giao?

+ Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Lễ mở ký Công ước; từ đầu năm 2025, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao triển khai khẩn trương, bài bản, đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội.

Ngay từ tháng 5-2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.