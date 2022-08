Thủ thuật phù phép cao hổ, thu lời tiền tỷ qua tiết lộ của một trùm buôn

Người ta có thể pha thêm bột can xi, bột trát tường và đổ vào trong những lúc chế thêm nước như vậy. Ngoài ra, từ ống tay áo của người khuấy cao cũng có thể có những chiếc túi "bí mật" chứa bột can xi.

Hổ nuôi nhốt ở Lào, khi vận chuyển về thường chỉ còn xương và da (gọi là "áo tơi"). (Ảnh: D. H và V. T)

Hổ nuôi nhốt ở Lào, khi vận chuyển về thường chỉ còn xương và da (gọi là "áo tơi"). (Ảnh: D. H và V. T)

T. "hổ", bà trùm buôn hổ ở Cao Bằng cũng đã kể với phóng viên khi chúng tôi vào vai nhân viên đi mua hổ nấu cao biếu sếp. T. nói, thường thì họ mang hổ đông lạnh từ nước ngoài về chứ ít vận chuyển hổ nguyên con, vì có thể nó gầm dễ lộ, nuôi nấng "ông ba mươi" dọc đường cũng vất vả và nguy hiểm.

Giá hổ tươi nguyên con bao giờ cũng cao hơn nhiều so với hàng đông lạnh. Khi vận chuyển họ gây mê hổ, lúc giao hàng "ngài" tỉnh cho khách xem rồi hổ bị giết ngay sau đó, ném xương vào vạc lửa 7 ngày đêm.

Lúc làm ăn to và quen mối, khách và chủ ít khi yêu cầu có cả da, đầu, lông hổ mà chỉ cần bộ xương đã làm sạch để nấu cao. Họ cũng biết thịt hổ ngậm toàn hóa chất vận chuyển xuyên quốc gia nên sẽ không ăn loại thịt này.

"Vả lại, khi bắt được bộ xương hổ bị buôn bán sử dụng trái phép, cơ quan chức năng cũng khó, cũng ngại xử lý - nếu không có các "tín hiệu nhận biết quan trọng" là đầu, da, lông hổ đi kèm. Nếu bị bắt mà chỉ có mỗi nồi xương hổ hoặc xương đã nấu nhuyễn, không có da, đầu hay chân hổ, thì tôi đã an toàn tới 80%", T. nói.

Móng vuốt hổ được nhiều người săn lùng làm trang sức, làm quà biếu.

Móng vuốt hổ được nhiều người săn lùng làm trang sức, làm quà biếu.

Cứ như vậy, những miếng "cao hổ lốn" được đông đảo người rỉ tai nhau lén lút mua về rồi dùng từ năm nay qua tháng khác. Họ cứ nghĩ cao hổ xịn, tuyệt vời và phát huy tác dụng trứ danh.

Song thật ra, ngay cả cao hổ thật đi nữa cũng sẽ là hổ nuôi trong ngục tối, suốt đời "ngài" chưa thấy ánh mặt trời, cơ thể tẩm toàn hóa chất khi chăm sóc, khi giết mổ cấp đông và vận chuyển nên uống cao đó vào bổ béo đâu chưa rõ mà chỉ thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt tới sức khỏe.

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, người bán người mua dễ dàng giao dịch, những trùm buôn lại như được "mọc thêm cánh" khi chỉ cần khéo léo quảng cáo, họ đã có thể dễ dàng tìm thấy nhiều "tín đồ" của cao hổ.

Càng nhiều người mua, họ càng có "động lực" mổ hổ, nấu cao, càng pha chế thêm nhiều phụ gia, xương chó, mèo, chất kích thích… để tăng lợi nhuận. Loài hổ quý hiếm vì thế ngày càng cạn kiệt và bị đối xử tệ bạc.

Nhìn nhận trong bối cảnh khi mà các bi kịch do dịch bệnh hiện nay đã khiến cả thế giới phải lao đao, thì ai cũng hiểu, vật chủ trung gian lây truyền các dịch bệnh (như Covid-19) là do chúng ta đã xâm hại động vật hoang dã, cao hơn, chúng ta làm đứt gẫy sự cân bằng của chuỗi sinh thái. Do đó, việc bảo vệ các loài hoang dã còn là bài toán an nguy của chính sức khỏe và tính mạng con người.

Việc khẩn cấp lúc này là cần sự chung tay hành động và giám sát của cả cộng đồng, cần vào cuộc liên tục và thực tâm hơn nữa, để bảo vệ các loài nguy cấp quý hiếm; cũng là bảo vệ chính cuộc sống của mỗi chúng ta.

(Còn nữa)

Nội dung: Trần Quân - Hồng Anh

Thiết kế: Thủy Tiên

26/08/2022