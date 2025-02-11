Thủ thuật đấu thầu của Cây xanh Công Minh; giá trị hơn 500 lượng vàng của Hậu ‘Pháo'

Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh bị truy nã đặc biệt: Hé lộ thủ thuật đấu thầu

Ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, vừa bị truy nã đặc biệt. Công ty Cây xanh Công Minh và hệ sinh thái của doanh nghiệp này đã trúng nhiều gói thầu ở khắp các tỉnh, thành.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, doanh nghiệp này sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Cây Xanh Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Hơn 500 lượng vàng của Nguyễn Văn Hậu giờ có giá trị bao nhiêu?

Hơn 500 lượng vàng bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án ‘đại gia Phúc Sơn’ Nguyễn Văn Hậu đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nếu bán ra ở thời điểm hiện tại, số vàng này trị giá bao nhiêu?

Sáng 30/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nếu số vàng của ông Hậu là vàng miếng SJC, bán ra hôm nay sẽ có được khoảng 72,4 tỷ đồng.

Nếu bán ra khi giá vàng miếng SJC đạt mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), số vàng này có giá trị gần 77 tỷ đồng.

Việt Nam ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc