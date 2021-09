Thu Quỳnh từng muốn nhảy lầu tự sát vì ly hôn Chí Nhân

Nữ diễn viên liên tục bật khóc khi nhớ về quá khứ.

Khi NSND Hồng Vân hỏi lý do khiến Thu Quỳnh luôn im lặng khi người cũ Chí Nhân gây sóng gió, cô thật thà nói: "Trước đây con không phải người như thế. Khi mà có Be rồi, khi đứng giữa sự chênh vênh giữa sống và chết, rồi nhìn sự chiến đấu của thằng bé, rồi thời gian khủng hoảng trước khi ly hôn. Con cũng từng rơi vào trạng thái không muốn sống nữa, tất cả chết là hết. Con đã từng đứng ở trên nóc nhà rồi, đi trên những cái nóc nhà không có lan can hết đêm này sang đêm khác khi Be ngủ. 3 tuần liền con bị rơi vào tình trạng như thế".



Thu Quỳnh kể cô từng muốn nhảy lầu tự sát để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ.

"Cái thời gian đấy mình không dám chấp nhận hay công nhận mình bị trầm cảm sau sinh bởi khi xảy ra chuyện ly hôn mình phải tranh giành quyền nuôi Be, lúc đó mình phải giữ cho bản thân sự tỉnh táo, bình tĩnh. Đấy là nguyên tắc của con và tự nhiên nó thành thói quen phải mạnh mẽ, che chở, bao bọc tất cả các mối quan hệ của mình cho đến cách đây 1 năm rưỡi thì mới hết gồng".