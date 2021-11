Thu Quỳnh nói về hình xăm dưới chân ngực: 'Chưa từng tiếc nuối'

Thu Quỳnh hé lộ ý nghĩa hình xăm.

"Với tôi, mỗi hình xăm lên cơ thể đều có ý nghĩa với cuộc đời tôi. Tới giờ, tôi chưa từng chán hay tiếc nuối vì mình đã đặt kim bất kể một hình nào.

Tôi gọi tên hình này là 'Mẫu Tử'. Ít ai biết, dưới hình con cá voi là chữ 'Believe' với chữ 'Be' màu đỏ, tên con tôi, 'Be' trong 'Believe' - niềm tin, sự tin tưởng và 'be' trong 'to - be' - tồn tại...

Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi, bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình. Chúc mừng tôi đã có thêm 1 hình ý nghĩa", Thu Quỳnh cho hay.