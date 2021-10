Thu Quỳnh: 'Hơn 120 tập phim bị chửi không thiếu tập nào'

Nguyên văn dòng trạng thái của Thu Quỳnh:

'Up 1 chiếc status vào sáng sớm để ghi nhớ những cảm xúc khó tả của tôi, Khánh Thy.

Ngó lại 1 chặng đường dài, tôi thấy mình kiên cường thật sự!

Hơn 120 tập phim bị 'chửi' không thiếu tập nào vẫn không buông bỏ vai diễn dù chỉ 1 phút! Vẫn cứ kiên quyết 'Thy của em đáng thương lắm, tội nghiệp!'... Vẫn sẵn sàng nổi đoá lên khi ai đó nói Thy 'xấu xí'... Vẫn cứ khóc trên đường về sau mỗi ngày quay dài mệt mỏi... Vẫn cứ yêu nhân vật của mình cho đến cảnh quay cuối! Bởi với tôi KhánhThy dù thế nào vẫn đẹp! Đẹp bởi khát khao được yêu thương, được tự do sống cuộc đời của chính mình..., bởi mong muốn được trút bỏ mọi gánh nặng và bởi cô ấy muốn khẳng định rằng, dù mình được sinh ra như thế nào thì khi đã được tồn tại là phải sống một cuộc sống có ý nghĩa!

Phù, vậy là những tập cuối cũng sắp phát sóng xong!

Một nhân vật, một số phận, một cuộc đời nữa khép lại với nhiều góc nhìn, đa chiều đánh giá!

Cảm ơn khán giả đã ở bên tôi, cùng ghét, yêu, buồn, giận, chửi bới và cả khen ngợi!

Cảm ơn ekip đã lựa chọn tôi thể hiện vai diễn này!

Cảm ơn những bạn diễn đã cùng tôi làm nên một món ăn nhiều Hương vị tình thân đến thế!

Thank for all!'.