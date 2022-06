Thu phí điện tử không dừng đồng bộ trên toàn quốc từ ngày 1/8

Với VETC và công ty cổ phần giao thông số Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ dán thẻ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho một số nhóm đối tương như cán bộ công chức, người lao động, lực lượng vũ trang… theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 155 ngày 22/2.

Xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật nhằm kết nối liên thông toàn hệ thống thu phí trong cả nước, không để xảy ra tình trạng xe đủ điều kiện bị từ chối thanh toán tại làn thu phí điện tử không dừng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền nhằm tạo sự tham gia tích cực của chủ phương tiện và người dân trong việc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Trước ngày 15/7, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát việc vận hành hệ thống thu phí không dừng; điều tiết giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng gây rối mất an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực thu phí.