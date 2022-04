Thu nhập người lao động Việt Nam đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Ngày 12/4, Tổng cục Thống kê công bố tình hình lao động việc làm quý I/2022. Theo Tổng cục Thống kê, thị trường lao động quý I năm 2022 đã dần phục hồi trở lại. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2022 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lao động trong ngành dịch vụ tăng đáng kể so với quý trước.

Kinh tế hồi phục nên tình hình lao động việc làm bớt gam màu xám

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng đều giảm so với quý trước.