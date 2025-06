Thu nhập của tôi cao gấp 7 lần vợ nhưng cô ấy vẫn đòi chia việc nhà

Ngày nào vợ tôi cũng ở trạng thái mệt mỏi, than thở áp lực, hết kêu công việc mệt lại than thân trách phận: “Em mà lấy người khác chắc đã khác rồi”. Tôi biết cô ấy so sánh với những bạn bè, đồng nghiệp lấy được chồng giàu hoặc bản thân giỏi kiếm tiền, thường dùng quần áo, túi xách hàng hiệu, đi du lịch ở resort 5 sao. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng vì tôi tuy không giỏi giang nhưng cũng cố hết sức, hơn nữa hai đứa cũng xứng đôi chứ đâu phải tôi đũa mốc chòi mâm son gì.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nếu tôi phản ứng, cô ấy sẽ nhắc chuyện mang nặng đẻ đau, rằng sau khi sinh con sức khỏe sa sút, bận con cái nên không thể phát triển sự nghiệp, chồng thì chẳng bao giờ động chân động tay đến việc nhà hay chăm con, dạy con học...

Tôi có góp ý rằng nếu thấy quá áp lực, vợ hãy tạm thời nghỉ việc ở nhà để có thời gian thư giãn, chăm lo cho sức khỏe, nhưng cô ấy từ chối ngay: “Ở nhà suốt ngày với bố mẹ chồng, không được diện đồ đẹp đi làm, bạn bè cũng chẳng còn ai để gặp; lại còn phải làm đủ thứ việc không tên mà vẫn mang tiếng ăn bám chồng".

Vợ tôi nói cứ như cô ấy rất áp lực khi sống cùng bố mẹ chồng nhưng thật ra việc được sống cùng bố mẹ tôi từ ngày về làm dâu là may mắn của cô ấy. Bố mẹ tôi cực kỳ tâm lý, không hề xét nét con dâu bất cứ chuyện gì. Ông bà đều là công chức về hưu, lương hưu khá cao, không chỉ đóng góp sinh hoạt phí hàng tháng mà còn thường xuyên cho con dâu tiền để lo cho cháu.