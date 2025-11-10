Thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội

Sáng 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn, khởi công mới 73 dự án với quy mô 57.815 căn; đã hoàn thành 50.687/100.275 căn, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn.

Bộ Công an đã khởi công 6 dự án nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân với quy mô khoảng 4.220 căn. Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ khởi công 8 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang với tổng quy mô 6.547 căn.