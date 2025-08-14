Thử nghiệm tài sản số tại trung tâm tài chính quốc tế TPHCM và Đà Nẵng, ngân hàng có động thái mới

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT). Theo đó, TTTCQT được đặt tại TPHCM và Đà Nẵng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Thử nghiệm tiền số, tài sản số, fintech

Theo dự thảo nghị định, định hướng phát triển của TTTCQT tại TPHCM là thúc đẩy sự tham gia tập trung về nguồn vốn tài chính, công nghệ, nhân lực của các tổ chức, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo hướng cụm liên kết ngành để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có vai trò cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu.

TTTCQT này sẽ tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; thị trường hàng hóa, sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh; các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistic, vận tải cảng biển.