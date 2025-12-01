Thử nghiệm giá điện mới từ tháng 10, bất ngờ mức giá 843 đồng/số điện

Giá điện năng thấp nhất 843 đồng, cao nhất 2.251 đồng/kWh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thiện Đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam” theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Giá điện hai thành phần bao gồm giá công suất sử dụng lớn nhất và giá điện năng. Theo đó, tiền điện mà người tiêu dùng phải thanh toán sẽ gồm hai phần: phần trả cho công suất sử dụng thể hiện chi phí cố định của quá trình cung ứng điện và phần trả cho điện năng tiêu dùng phản ánh chi phí biến đổi phát sinh theo mức sử dụng điện thực tế của khách hàng.

Bộ Công Thương đã đồng ý phương án triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần trên giấy từ tháng 10/2025.

Đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất, do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Theo thống kê, có khoảng 7.000 khách hàng có mức tiêu thụ bình quân 200.000 kWh/tháng.