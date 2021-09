Thủ môn Tấn Trường 'lặng lẽ buông', netizen đòi thay bằng Đặng Văn Lâm

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ rần rần đoạn clip được thủ môn Tấn Trường đăng tải trên kênh TikTok cá nhân. Anh quay khung cảnh đường phố tại Saudi Arabia trên nền nhạc Lặng Lẽ Buông cùng icon mặt buồn.

Clip Lặng Lẽ Buông được thủ môn Tấn Trường đăng tải

Được biết ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc, thủ môn Tấn Trường đã đăng status ngắn gọn, động viên bản thân cũng như khích lệ tinh thần của đồng đội rằng: "Đường còn dài! Cố lên anh em". Mặc dù tâm lý vững là vậy nhưng thật sự anh cũng không giấu nổi sự buồn bã khi trở về.

Do đó, nhiều người đã cho rằng thủ môn Tấn Trường quá buồn nên đã đăng tải clip này. Nhưng hóa ra clip đã được anh chia sẻ trước trận bóng 1 ngày.