Thủ môn huyền thoại Peter Shilton mất kỷ lục thế giới đáng kinh ngạc

Cựu thủ môn đội tuyển Anh Peter Shilton, 75 tuổi đã chơi tốt ở tuổi 40 trên con đường lập kỷ lục thế giới, nhưng kỷ lục đó vừa bị thủ môn người Brazil Fabio phá vỡ. Huyền thoại bóng đá thế giới Peter Shilton mất kỷ lục thế giới đáng kinh ngạc.

Gần 30 năm sau khi giải nghệ, cựu thủ môn đội tuyển Anh Peter Shilton cuối cùng mất kỷ lục thế giới về số lần ra sân nhiều nhất trong môn bóng đá. Bản thân kỷ lục của Shilton cũng gây tranh cãi, khi thủ môn này tin rằng mình còn kém ba lần so với tổng số 1.390 lần ra sân được ghi nhận trong sách Kỷ lục thế giới Guinness, nhưng con số này giờ đây cũng đã bị vượt qua.

Người nắm giữ kỷ lục mới là Fabio, cũng là một thủ môn. Có lẽ còn ấn tượng hơn nữa, thủ môn người Brazil đạt được thành tích này mà không cần ra sân một lần nào cho đội tuyển quốc gia.