Thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe tóc mới giống Xuân Son

Mới đây, trong buổi tập của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện với diện mạo mới. Cầu thủ người Thanh Hóa gây chú ý với kiểu tóc độc lạ, khác biệt so với phong cách trước đây của anh.
Theo ghi nhận, đây kiểu tóc tết châu Phi hay tóc bện thừng (dreadlock), một phong cách mà nhiều cầu thủ gốc Nam Mỹ yêu thích. Điểm nổi bật của mái tóc này là người thợ phải căng da đầu, thắt chặt và kéo căng tóc để bím sát da đầu.
Kiểu tóc dreadlock có mặt ở nhiều nền văn minh như châu Phi, Ấn Độ, Ai Cập... Đây không chỉ là xu hướng thời trang mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa sâu sắc bên trong. Trên thế giới, có nhiều ngôi sao nổi tiếng đã từng thử kiểu tóc này như Raphinha, Sterling, Sane, Beckham…
Ở Việt Nam, tiền đạo Xuân Son của Nam Định cũng từng nhận nhiều lời khen với kiểu tóc độc đáo này. Cầu thủ 28 tuổi thể hiện được sự gai góc, cá tính và khỏe khoắn của người gốc Brazil trong mái tóc bện thừng.
Trước đó, hôm 13.8, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải những bức ảnh khoe tóc mới trên trang cá nhân. Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp thân thiết như Hà Đức Chinh, Phạm Xuân Mạnh, Vũ Văn Thanh… đã để lại bình luận thể hiện sự ngạc nhiên và nhận xét về diện mạo mới của Bùi Tiến Dũng.
Bên cạnh người quen, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thích thú về kiểu tóc mới của thủ thành sinh năm 1997. Bài đăng thu hút hơn 11.000 lượt yêu thích, hàng trăm bình luận chỉ trong thời gian ngắn.
Bùi Tiến Dũng đang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Ở mùa giải 2024-2025, anh có đóng góp lớn giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng V.League một cách thuyết phục. Lúc này, thủ môn 28 tuổi và toàn đội đang tích cực tập luyện cho trận khai màn mùa giải mới.