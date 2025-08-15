Thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe tóc mới giống Xuân Son

Mới đây, trong buổi tập của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện với diện mạo mới. Cầu thủ người Thanh Hóa gây chú ý với kiểu tóc độc lạ, khác biệt so với phong cách trước đây của anh.

Theo ghi nhận, đây kiểu tóc tết châu Phi hay tóc bện thừng (dreadlock), một phong cách mà nhiều cầu thủ gốc Nam Mỹ yêu thích. Điểm nổi bật của mái tóc này là người thợ phải căng da đầu, thắt chặt và kéo căng tóc để bím sát da đầu.