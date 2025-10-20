Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, khả năng nghỉ thi đấu dài hạn

20/10/2025 20:25

Thủ môn Bùi Tiến Dũng của Đà Nẵng gặp chấn thương nặng ở trận đấu với Thể Công Viettel tại vòng 7 V-League 2025/2026, khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tối 20/10, CLB Đà Nẵng có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, chạm trán Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2025/2026.

Một tình huống đáng chú ý đã xảy ra ở hiệp 1 khi thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương nặng và buộc phải rời sân sớm. Cựu thủ thành của HAGL bị đau sau pha băng ra cản phá cú thoát xuống của tiền đạo Lucao bên phía Thể Công Viettel.

Tình huống dẫn đến chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: Như Đạt)

Sau tình huống này, VAR đã vào cuộc để xem xét liệu Tiến Dũng có dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm hay không. Nếu bị xác định chạm tay, anh có thể phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Rất may cho Đà Nẵng, tổ trọng tài xác định thủ môn sinh năm 1997 đã xử lý hợp lệ khi lao ra ngăn chặn đối phương. Tuy nhiên, do dính chấn thương sau pha tiếp đất không tốt, anh không thể tiếp tục thi đấu. HLV Lê Đức Tuấn buộc phải tung Phan Văn Biểu vào sân thay thế.

Hiện tại, đội bóng sông Hàn vẫn chưa công bố mức độ chấn thương của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, theo những gì quan sát được trên sân, khả năng anh phải nghỉ thi đấu dài hạn là hoàn toàn có thể xảy ra.

