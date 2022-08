Thu Minh cover 'See Tình' thế nào mà netizen chỉ muốn tắt hình nghe tiếng?

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên khi bản cover lên sóng, Thu Minh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phần nhiều ý kiến khán giả cho rằng cách hát của Thu Minh "sến", "nghe mệt". Một vài người khác lại khen Thu Minh hát rõ lời, hay và khác biệt bản gốc.