Thủ lĩnh phe đối lập cam kết chấm dứt chiến tranh, tái thiết Syria

Lãnh đạo phe đối lập Syria cam kết sẽ mang lại hòa bình cho quốc gia Trung Đông sau khi lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al Assad. Thủ lĩnh của nhóm HTS Abu Mohammed al Jolani (Ảnh: Reuters). Các quốc gia nước ngoài không cần phải lo ngại về Syria sau khi chính quyền ông Bashar al Assad bị lật đổ, thủ lĩnh của nhóm HTS Abu Mohammed al Jolani nói với Sky News. Trong bài trả lời phỏng vấn đầu tiên với một tổ chức tin tức phương Tây kể từ khi ông Assad rời đất nước al Jolani cho biết: "Đất nước sẽ được tái thiết. Đất nước đang hướng tới phát triển và sự ổn định". "Người dân Syria đã kiệt quệ vì chiến tranh. Vì vậy, đất nước không sẵn sàng cho một cuộc chiến và sẽ không tham gia vào một cuộc chiến khác", ông nói. Theo ông, nguồn gốc của nỗi lo ngại về Syria đến từ lực lượng dân quân thân Iran, lực lượng Hezbollah của người Li Băng và từ chính quyền cũ. "Vì vậy, việc họ bị loại bỏ là giải pháp cho Syria. Tình hình hiện tại sẽ không cho phép sự hoảng loạn quay trở lại", ông cam kết. Phe đối lập do nhóm Hồi giáo HTS dẫn đầu đã thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào quân đội Syria trong vài tuần và khiến chính quyền của ông Assad sụp đổ nhanh chóng. Đã có những lo ngại trong nội bộ Syria về việc HTS có thể có biện pháp cứng rắn với cộng đồng thiểu số ở Syria, tuy nhiên al Jolani đã bác bỏ nỗi lo ngại này. Cho tới nay, HTS và ông al Jolani, người có tên thật là Ahmed al Sharaa, vẫn bị liệt kê trong danh sách khủng bố của Mỹ, Anh, Liên hợp quốc và nhiều nước do từng có mối quan hệ với tổ chức al-Qaeda. Theo Sky News, al Jolani đã dành nhiều năm để cố gắng cắt đứt sợi dây liên hệ với nhóm al-Qaeda. Ông thừa nhận đã từ bỏ quá khứ là một phần tử cực đoan và đang theo chủ nghĩa đa nguyên và khoan dung. Đã có những cuộc thảo luận về việc liệu các nước phương Tây có đưa HTS và al Jolani ra khỏi danh sách trên sau các sự kiện diễn ra ở Syria hay không. Trong khi đó, phe đối lập đã bổ nhiệm ông Mohammed al-Bashir làm thủ tướng lâm thời của Syria cho đến tháng 3/2025. Ông Al-Bashir, người đã lãnh đạo một chính quyền do lực lượng đối lập điều hành kể từ tháng 1, đã được bổ nhiệm sau các cuộc đàm phán giữa ông al-Jolani và những người còn lại của chính quyền ông Assad.