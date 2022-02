Thủ lĩnh bị tiêu diệt trong "cuộc đột kích như phim", IS sẽ đi về đâu?

Nhưng cái chết của al-Qurayshi làm dấy lên những lo ngại về việc ai sẽ kế nhiệm ông ta cũng như cho thấy rạn nứt trong hàng ngũ IS. Sau khi nắm quyền, al-Qurashi bị một số thành viên IS bất đồng chính kiến mô tả là "kẻ vô danh", trong khi những thành viên khác hoài nghi về tư cách lãnh đạo, đặc biệt là sau khi Mỹ công bố báo cáo thẩm vấn y vào tháng 9/2020.

Việc tiêu diệt những kẻ cầm đầu các nhóm khủng bố là một phần quan trọng chiến dịch chống khủng bố được nhiều quốc gia sử dụng, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia chống khủng bố chưa đồng thuận về mức độ hiệu quả của hoạt động này.

Một số người cho rằng, việc tiêu diệt một thủ lĩnh khủng bố sẽ làm hạn chế năng lực hoạt động và làm rối loạn nhóm này, khiến chúng khó thực hiện các cuộc tấn công hơn và thậm chí có thể dẫn đến sụp đổ tổ chức. Một số nghiên cứu cho thấy trong các tình huống thích hợp, việc tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm vũ trang khiến các thành viên ít tấn công bạo lực hơn và tăng cơ hội đánh bại nhóm nổi dậy.

Tuy nhiên, các chuyên gia chống khủng bố khác nhấn mạnh việc hạ sát thủ lĩnh có thể khiến những thành viên khác được phân quyền nhiều hơn và gia tăng hành vi bạo lực bừa bãi. Chiến thuật này thường được coi là kém hiệu quả hơn với các nhóm có cấu trúc lãnh đạo và thực hiện kế nhiệm tốt như IS hay al-Qaeda.

Trên thực tế, IS vẫn sống sót sau khi nhiều lãnh đạo bị tiêu diệt nhờ việc bổ nhiệm người kế nhiệm và vẫn được nhiều địa phương ủng hộ mạnh mẽ. Trong ngắn hạn, cái chết của al-Qurashi có thể khiến IS tạm lắng nhưng sẽ không sớm sụp đổ. Nhóm này có thể kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa nhằm gửi một tín hiệu về sự quyết tâm giữa các thành viên và để duy trì sự phù hợp trong bối cảnh thánh chiến toàn cầu.

IS và mối đe dọa toàn cầu

Trở lại đầu năm 2019, Mỹ và các lực lượng đồng minh đã đẩy lùi IS thành công so với thời đỉnh cao của lực lượng này vào năm 2014-2016, khi nhóm kiểm soát các khu vực rộng lớn của Iraq và Syria.

IS gần đây chuyển chú ý sang các chi nhánh nổi tiếng khác ở vùng cận Sahara của châu Phi và Afghanistan. Sự thay đổi này làm nổi bật cách IS duy trì liên kết: nếu nhóm bị suy yếu ở các thành trì tại Iraq và Syria, các chi nhánh ở nơi khác như châu Phi và châu Á có thể duy trì tham vọng về một nhà nước caliphate toàn cầu của nhóm.

Các vụ tấn công gần đây ở Syria và Iraq cho thấy chiến lược hồi sinh của IS tiến xa hơn nhiều so dự đoán của nhiều nhà quan sát. Tại những nơi khác, IS tham gia các cuộc tấn công chống chính quyền địa phương và các nhóm đối thủ. Điều này bao gồm các mối đe dọa dai dẳng từ IS Tây Phi ở khu vực Hồ Chad và IS Trung Phi ở Congo và Mozambique.

Thật vậy, châu Phi đã sẵn sàng trở thành một chiến trường quan trọng của IS trong tương lai. Trong khi đó tại Afghanistan, nhánh ISIS-K theo đuổi chiến lược tương đối thành công sau nhiều năm thất bại dưới tay liên minh do Mỹ dẫn đầu. ISIS-K thách thức chính quyền mới của Taliban và tranh giành quyền kiểm soát các tỉnh ở đông bắc.

Cái chết của al-Qurashi không có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của các chi nhánh IS, nhiều nhánh trong số này sử dụng chiến lược dựa vào nguồn lực địa phương và liên minh với các nhóm khác.

Mặc dù cuộc tấn công mới nhất của Mỹ có thể khiến IS tạm thời không mở rộng hoạt động nhưng lịch sử cho thấy nhóm này sẽ có thể thúc đẩy các cuộc tấn công trong khu vực và thiết lập lại sự hỗ trợ của các nhánh trên khắp thế giới.