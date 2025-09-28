Thư Kỳ: Từ 'nữ hoàng cảnh nóng' đến đạo diễn xuất sắc nhất

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF) vừa khép lại tại Hàn Quốc, cái tên Thư Kỳ đã vang lên trong sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động: cô giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm đầu tay “Girl”.

Đây không chỉ là chiến thắng dành cho một bộ phim nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ của một phụ nữ từng mang trong mình quá khứ nhiều sóng gió, vượt lên định kiến để khẳng định giá trị bằng chính tài năng và lòng kiên định.

Thư Kỳ giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm đầu tay “Girl”

Trong bài phát biểu, Thư Kỳ nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Hầu Hiếu Hiền – người đã nhiều lần khích lệ cô thử sức với vai trò mới: “Nếu không có ông, tôi sẽ không có bộ phim hay giải thưởng này”. Bên cạnh đó, cô cũng dành những lời tri ân sâu sắc cho đoàn làm phim và các nhà đầu tư, những người đã tin tưởng ở một dự án mang màu sắc nghệ thuật thay vì công thức thương mại dễ thu hồi vốn. Và rồi, khép lại bằng một câu nói đậm chất nữ quyền: “Tất cả những cô gái từng bị tổn thương đều có thể bước vào tương lai tươi sáng của riêng mình”.

Khoảnh khắc đó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng: từ ngôi sao với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng” một thời, Thư Kỳ đã trở thành một nhà làm phim được tôn vinh ở một trong những liên hoan điện ảnh lớn nhất châu Á.

“Girl” – sự lựa chọn táo bạo

“Girl” kể về một thiếu nữ hướng nội, phải vật lộn để thoát khỏi bóng tối bạo lực gia đình. Câu chuyện mang tính cá nhân nhưng đồng thời chạm tới nhiều lát cắt xã hội: ký ức tổn thương, hành trình chữa lành, khát vọng được sống đúng với bản thân. Khi nhân vật chính gặp một cô bạn đồng trang lứa mang năng lượng tích cực, cánh cửa mới của tuổi trẻ mở ra – một biểu tượng cho khả năng tái sinh sau đổ nát.

Thư Kỳ chỉ đạo diễn xuất

Đây không phải là lựa chọn dễ dàng cho một đạo diễn lần đầu ra mắt. Bộ phim không có chiêu trò thị giác hay dàn sao hạng A bảo chứng phòng vé, mà đặt cược vào ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, cảm xúc chân thật và cái nhìn đầy nữ tính về thế giới nội tâm. Nhưng chính sự táo bạo đó đã giúp “Girl” ghi dấu tại nhiều liên hoan phim lớn: từ Toronto, Venice cho tới Busan. Việc được đề cử tranh Sư tử vàng ở Venice 2025 càng khẳng định bộ phim không chỉ là một “cuộc thử nghiệm” cá nhân, mà thực sự là một tác phẩm có sức nặng.

Nhà sản xuất Yeh Ju-feng nhận định: “Thư Kỳ đã chuyển hóa nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất thành một sức mạnh to lớn ở vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Thành công này không chỉ của riêng cô mà còn là sự tự hào của điện ảnh Hoa ngữ”.

Hành trình vượt lên định kiến

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của Thư Kỳ là chuỗi ngày thiếu thốn vật chất và tình cảm. Bị cha mẹ quản giáo bằng roi vọt, cô sớm bỏ nhà ra đi từ tuổi 16, rồi bước vào giới giải trí như một cách kiếm sống. Đầu thập niên 1990, cái tên “Thư Kỳ” gắn liền với loạt bộ ảnh gợi cảm và vai diễn trong phim cấp ba - thứ đã biến cô thành tâm điểm bàn tán nhưng cũng giam hãm cô trong định kiến “mỹ nhân cảnh nóng”.

Đầu thập niên 1990, cái tên “Thư Kỳ” gắn liền với loạt bộ ảnh gợi cảm và vai diễn trong phim cấp ba

Thế nhưng, Thư Kỳ không chấp nhận bị đóng khung. Năm 1996, vai diễn trong “Sắc tình nam nữ” đã giúp cô lột xác, mang về giải thưởng Kim Tượng và mở ra con đường mới. Từ đó, cô chứng minh năng lực qua những tác phẩm như “Đô thị thủy tinh”, “Người vận chuyển”, “Three Times”, “Nhiếp Ẩn Nương”. Cùng lúc, cô cũng được mời ngồi ghế giám khảo tại Cannes, Berlin, Venice - minh chứng cho vị thế của một minh tinh hạng A.

Dù vậy, quá khứ đóng phim cấp ba vẫn là “cái bóng” khó xoá. Thư Kỳ từng thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Khi 17 tuổi, tôi không biết mình đang làm gì. Sau này tôi rất hối hận, nhưng đó là lựa chọn để sống sót. Tôi chỉ còn cách làm việc chăm chỉ hơn để chứng minh rằng mình xứng đáng được nhìn nhận bằng tài năng”.

Chính sự kiên định ấy đã biến câu chuyện của Thư Kỳ thành biểu tượng: một phụ nữ có thể bước ra khỏi quá khứ đầy vết thương, tái định nghĩa bản thân và chiến thắng bằng nghệ thuật.

Từ diễn viên sang đạo diễn – bước chuyển cần dũng khí

Không ít diễn viên đã thử chuyển hướng sang làm đạo diễn, nhưng để thành công ngay từ tác phẩm đầu tay là điều hiếm thấy. Với Thư Kỳ, lợi thế lớn nhất chính là hơn 20 năm đứng trước ống kính. Cô hiểu sự mong manh của cảm xúc diễn viên, hiểu ánh mắt nào có thể thay vạn lời thoại, hiểu thế nào là một cảnh quay có thể đi vào trái tim khán giả.

Điều đáng nói là Thư Kỳ không chọn con đường dễ dàng với những bộ phim giải trí thương mại. “Girl” là tác phẩm giàu tính cá nhân, mang hơi thở nghệ thuật và đòi hỏi sự nhẫn nại của người xem. Thắng lợi ở Busan cho thấy cô không chỉ thành công trong việc “làm đạo diễn”, mà còn dám khẳng định mình là một đạo diễn có tầm nhìn.

Ở đây, sự khác biệt không nằm ở việc Thư Kỳ có bao nhiêu kinh nghiệm làm phim, mà nằm ở cách cô dám kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ mới. Đó chính là điều khiến giới phê bình quốc tế đánh giá cao.

Thư Kỳ từng được ca ngợi là “nữ thần” của màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi U50, cô vẫn giữ được phong độ sắc vóc, trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang quốc tế săn đón. Nhưng giờ đây, danh hiệu ấy đã được bổ sung thêm một tầm vóc khác: người kể chuyện bằng điện ảnh.

Giải thưởng tại Busan không chỉ khẳng định tài năng của Thư Kỳ, mà còn mở ra kỳ vọng về một thế hệ nữ đạo diễn châu Á dám bước qua định kiến, dám chọn con đường nghệ thuật. Câu chuyện của cô giống như một vòng cung: bắt đầu từ những cảnh nóng gây tranh cãi, đi qua hàng loạt vai diễn được công nhận, để rồi giờ đây trở thành một tiếng nói sáng giá phía sau máy quay.

Trong bối cảnh điện ảnh thế giới đang kêu gọi sự đa dạng và tôn trọng góc nhìn nữ giới, thành công của Thư Kỳ càng có ý nghĩa. Nó chứng minh rằng, những vết thương trong quá khứ có thể trở thành chất liệu sáng tạo, rằng sự kiên định và can đảm có thể biến một diễn viên từng bị dè bỉu thành một đạo diễn được vinh danh quốc tế.

Hành trình của Thư Kỳ là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự lựa chọn. Từ một cô gái bỏ học, bị đánh đồng với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng”, cô đã biến mọi định kiến thành động lực để vươn lên. Và giờ đây, bằng giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất tại BIFF 2025, Thư Kỳ đã tự viết lại định nghĩa về chính mình: không chỉ là một minh tinh, mà là một nhà làm phim xứng đáng được tôn trọng.